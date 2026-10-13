Cavo della fibra ottica tranciato, disagi alla linea Internet tra Firenze e Arezzo

Disagi alla connessione Internet tra le province di Firenze e Arezzo a causa del tranciamento di un cavo della fibra ottica lungo la dorsale che collega i due territori. Il problema si è verificato nella mattinata di oggi, martedì 13 ottobre, provocando interruzioni e malfunzionamenti della linea dati per numerosi utenti, sia pubblici sia privati.

Il cavo, gestito da FiberCop, è stato danneggiato in località Rosano, nel comune di Pontassieve, durante i lavori di demolizione di un ponte. La rottura sarebbe stata causata dall'attività della ditta impegnata nel cantiere.

La stessa FiberCop ha confermato che il guasto è riconducibile a un danneggiamento provocato da terzi. "Il guasto è stato causato dal danneggiamento da parte di terzi di un cavo in fibra ottica in prossimità del cantiere per la demolizione di un ponte in località Rosano, nel comune di Pontassieve", ha spiegato la società.

I tecnici sono intervenuti per valutare l'entità del danno e avviare le operazioni di ripristino. Le verifiche hanno tuttavia evidenziato una compromissione dell'infrastruttura più estesa rispetto al punto in cui si è verificata la rottura, rendendo più complessi gli interventi.

"I tecnici di FiberCop sono prontamente intervenuti", riferisce l'azienda, precisando che, considerate le difficoltà operative, "al momento non è ancora possibile fornire una previsione puntuale sui tempi di completo ripristino dei servizi".

Nel frattempo, le conseguenze del guasto continuano a interessare a macchia di leopardo le connessioni Internet nelle due province. FiberCop risulta parte danneggiata nell'episodio, mentre proseguono le attività necessarie a ripristinare il regolare funzionamento della rete.

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