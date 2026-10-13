Crollo in un'ex conceria di Santa Croce sull'Arno, in via Cavour, vicino all'intersezione con via San Tomaso. Da quanto appreso, si tratterebbe di un cedimento di un muro dell'edificio, che risulterebbe abbandonato da una trentina di anni. Il materiale sarebbe caduto all'interno dell'area della fabbrica, senza coinvolgere la strada o il suolo pubblico. Alcuni calcinacci sarebbero finiti anche in una proprietà confinante, ma sono ancora in corso gli accertamenti per verificare l'eventuale presenza di danni.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, con un'autopompa e un'autoscala, insieme ai carabinieri e alla polizia locale. Al momento, la strada è chiusa al traffico dai carabinieri e dai vigili del fuoco per consentire il sopralluogo e le verifiche sulla struttura. Non ci sono feriti.

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