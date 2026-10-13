Entra con l'auto in un corridoio dell'ospedale di Livorno

Cronaca Livorno
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Protagonista dell’episodio è una persona anziana, che avrebbe interpretato male la segnaletica, finendo in un’area riservata ai mezzi di soccorso. La direzione ospedaliera ha richiesto misure per prevenire episodi simili

È entrato accidentalmente con la propria auto in uno dei corridoi coperti dell'ospedale di Livorno, riservati alle operazioni di discesa dei pazienti barellati dai mezzi di soccorso. Protagonista dell'episodio, avvenuto questa mattina, è una persona anziana. Secondo quanto riferito dall'Asl Toscana nord ovest, l'automobilista avrebbe interpretato in modo errato la segnaletica presente nell'area.

Il personale del servizio di sicurezza è intervenuto tempestivamente per assistere l'uomo nelle manovre necessarie a spostare il veicolo. L'intervento ha consentito di evitare intralci alle attività sanitarie e al transito dei pedoni.

Dopo l'accaduto, la direzione ospedaliera ha coinvolto l'Area tecnica aziendale per valutare l'installazione di dispositivi idonei a impedire il ripetersi di episodi simili. L'obiettivo è rafforzare la sicurezza e garantire la corretta fruibilità degli spazi riservati alle attività di emergenza e soccorso.

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