Prima vittoria in trasferta per gli Under 19 gold di coach Martelloni

Arriva la prima vittoria in trasferta per gli Under 19 gold sul parquet del Golfo Piombino. Una partita decisamente non scontata, ma che ha visto iscriversi a referto tutti i ragazzi, nessuno escluso.

Il Coach Menconi ha dichiarato: "Partita ad alto ritmo e punteggio. A livello offensivo si sono viste tante cose interessanti, mentre in difesa sicuramente dobbiamo crescere a livello di attenzione sul lato debole e fisicità nei contatti, soprattutto in ottica B2. Prossimo avversario Cecina che, come US Livorno e Piombino, è una squadra di primissima fascia per la categoria".

Appuntamento lunedì 19 ottobre ore 20:45 tra le mura amiche di Fontevivo, all'arrivo del Basket Cecina.

Solbat Srl Basket Golfo Piombino vs La Patrie Etrusca Basket 93 – 104

(24-35, 27-21, 24-25, 18-23)

La Patrie Etrusca Basket: Belli 14, Fontanelli 3, Genasi 25, Eihmanis 15, Roventini 3, Ferrini 6, Salvietti 7, Zecchi 19, Pipolo 2, Borghesi 10. All. Martelloni. Ass.te Menconi.

Notizie correlate