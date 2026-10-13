Prima vittoria in trasferta per gli Under 19 gold di coach Martelloni

Basket San Miniato
Condividi su:
Leggi su mobile

Arriva la prima vittoria in trasferta per gli Under 19 gold sul parquet del Golfo Piombino. Una partita decisamente non scontata, ma che ha visto iscriversi a referto tutti i ragazzi, nessuno escluso.

Il Coach Menconi ha dichiarato: "Partita ad alto ritmo e punteggio. A livello offensivo si sono viste tante cose interessanti, mentre in difesa sicuramente dobbiamo crescere a livello di attenzione sul lato debole e fisicità nei contatti, soprattutto in ottica B2. Prossimo avversario Cecina che, come US Livorno e Piombino, è una squadra di primissima fascia per la categoria".

Appuntamento lunedì 19 ottobre ore 20:45 tra le mura amiche di Fontevivo, all'arrivo del Basket Cecina.

Solbat Srl Basket Golfo Piombino vs La Patrie Etrusca Basket 93 – 104

(24-35, 27-21, 24-25, 18-23)

La Patrie Etrusca Basket: Belli 14, Fontanelli 3, Genasi 25, Eihmanis 15, Roventini 3, Ferrini 6, Salvietti 7, Zecchi 19, Pipolo 2, Borghesi 10. All. Martelloni. Ass.te Menconi.

Notizie correlate

San Miniato
Basket
12 Ottobre 2026

Etrusca Basket, rimonta sfiorata a Firenze: Legnaia vince 77-70

"Una partita dai due volti. Domenica dolceamara per i nostri biancorossi, che cadono 77-70 al Pala Filarete di Firenze contro un’Olimpia Legnaia aggressiva e affamata, brava ad approfittare di un [...]

Basket
Basket
10 Ottobre 2026

Etrusca San Miniato, trasferta a Firenze contro l’Olimpia Legnaia

Dopo aver rotto il ghiaccio nelle prime due giornate contro alcune delle novità laziali, per i ragazzi di coach Martelloni è già tempo di voltare pagina e prepararsi a un’altra [...]

San Miniato
Basket
5 Ottobre 2026

Serie B Interregionale: l'Etrusca Basket vince contro Tiber Roma

Esordio casalingo per la Patrie Etrusca Basket San Miniato, che nella seconda giornata del girone di andata della serie B Interregionale (Conference Centro, Girone C), tra le mura del Palazzetto [...]



Tutte le notizie di San Miniato

<< Indietro

torna a inizio pagina