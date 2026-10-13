Firenze, Stella (FI): "Nuovi varchi in via Il Prato e Ponte Vespucci, a rischio i negozi di Borgo Ognissanti"

"I nuovi varchi telematici allo studio in via Il Prato e sul Ponte Vespucci metteranno in crisi un intero tessuto commerciale, specialmente in Borgo Ognissanti. I negozianti di quella strada che rimangono ancora aperti sono degli eroi, vista la situazione di degrado che regna in zona, e questa amministrazione cosa fa? Invece di valorizzare la strada, di renderla attrattiva per i turisti, di farne un centro commerciale naturale vero e proprio, Palazzo Vecchio mette le telecamere per precludere la possibilità di accesso ai tanti cittadini che non riescono ad entrare in centro, ma che magari potevano venire in un Borgo Ognissanti". Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella, che stamani ha compiuto un sopralluogo in Borgo Ognissanti, incontrando i titolari di diverse attività.

"Non c'è ancora una data di attivazione delle telecamere - sottolinea Stella - ma è chiaro che l'incertezza pesa sul lavoro, i commercianti sono molto preoccupati e giustamente ieri sera hanno appeso cartelli di protesta per scongiurare che Palazzo Vecchio crei l'ennesima cattedrale nel deserto. Oltretutto, se il commercio e i negozi scompaiono, la strada si svuota, vengono meno i presidi del territorio svolti dalle attività commerciali e si lascia spazio alla criminalità. Questo è uno degli ennesimi esempi dell'incapacità di amministrare della sinistra, che vuole un centro storico vivo e frequentato, e poi fa di tutto per svuotarlo di negozi e residenti".

Fonte: Segreteria Regionale Forza Italia