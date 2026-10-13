Giovanile e minibasket, il recap del weekend gialloblu

Ecco tutti i risultati delle squadre giovanili e minibasket scese in campo nel weekend.

UNDER 17 GOLD

E’ il Biancorosso Empoli ad aggiudicarsi il primo derby stagionale: al PalaBetti finisce 50-73. Tutto in salita anche l’esordio casalingo dei ragazzi di Cosimo Corbinelli, che dopo un primo quarto in perfetto equilibrio, accusano il break ospite a cavallo tra la seconda e la terza frazione, che di fatto permette ad Empoli di toccare il +17 al 30′ e poi gestire senza grossi patemi la frazione finale.

Prossimo impegno sabato 17 ottobre alle 18:15 a Chiusi.

Abc Castelfiorentino – Biancorosso Empoli 50-73

Tabellino: Macchi, Nardi 9, Gorini, Giovannoni 5, Bellesi, Falorni 5, Mannocci 2, Speranza, Faffi 3, Di Carlo 8, Capuana3, Bertelli 15. All. Corbinelli. Ass. Barlabà.

Parziali: 15-15, 9-17, 13-22, 13-19

UNDER 17 FEMMINILE

Inizia con una sconfitta a San Giovanni Valdarno sponda Synergy la stagione delle ragazze di Gianni Lazzeretti, che cedono il passo alla squadra di casa per 62-49. Dopo un approccio da dimenticare, che vale il +10 locale al 10′, nella seconda frazione le gialloblu cambiano passo e restano a contatto, ma un nuovo break casalingo nella ripresa indirizza definitivamente la sfida.

Prossimo impegno domenica 18 ottobre alle 11:30 al PalaGilardetti contro Virtus Siena.

Synergy Basket Valdarno – Gialloblu Castelfiorentino 62-49

Parziali: 12-2, 13-16, 21-12, 16-19

In attesa dei calendari definitivi dei campionati U15 e U17 CSI, domenica prossima 18 ottobre al via la stagione del gruppo U13 Maschile, atteso sul parquet della Folgore Fucecchio, mentre domenica 25 ottobre sarà la volta dell’U14 Gold e domenica 1 novembre dell’U13 Femminile, impegnati rispettivamente a Poggibonsi e ad Asciano.

MINIBASKET

Quarto posto per gli Aquilotti 2017 al Trofeo Torrini organizzato da Valdisieve, che ringraziamo per l’invito e l’ospitalità: una giornata intensa e di crescita per i mini cestisti di Giulio Fabrizzi e Nicol Banchelli, che si sono imposti sui padroni di casa per poi cedere il passo alle compagini fiorentine di Sancat, Dlf e Olimpia Legnaia.

Amichevole, invece, per gli Esordienti 2015 di Daniele Bagnoli e Giacomo Ciulli, che al PalaBetti hanno superato la Baloncesto nella tappa casalinga di avvicinamento al campionato.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino

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