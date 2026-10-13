Grande successo per la seconda edizione di Pisa Kids. Domenica 11 ottobre la stazione Leopolda si è riempita di bambini e famiglie, un flusso continuo cominciato alle 10.30 con l'apertura dei cancelli e andato avanti sino alle 18.30.

Il taglio del nastro si è svolto alla presenza del Presidente del Consiglio Comunale di Pisa Alessandro Bargagna, che a nome del sindaco Conti ha portato il saluto dell'amministrazione.

"Siamo vicini ad un evento - ha sottolineato - che contribuisce a promuovere il benessere, l’inclusione e la crescita delle nuove generazioni, valorizzando il ruolo dei bambini e delle famiglie all’interno della comunità. Investire nei bambini significa investire nel futuro della società, creando le condizioni per una comunità più consapevole, accogliente e attenta ai bisogni di tutti".

L’evento che fa parte del format dedicato a bambini e famiglie Toscana Kids ha fatto registrare numeri da record. Per l’intera giornata è stato un susseguirsi continuo di attività, intrattenimento, laboratori ed esperienze, tutte gratuite.

Toscana Kids, un format itinerante

Toscana Kids è il format ideato dall’Associazione culturale AllegraMente, nato per portare nelle città toscane eventi gratuiti e ricchi di attività dedicate alle famiglie. Nel 2026 ha fatto tappa, tra le altre, a Viareggio, Forte dei Marmi, Montecatini, Massa, Pescia e Pisa, registrando una grande partecipazione e confermando la voglia delle famiglie di vivere momenti di gioco, condivisione e socialità. Il progetto proseguirà nel 2027 con numerose nuove tappe in Toscana.

Natura e scoperta

A Pisa Kids protagonista è stato anche il rapporto con la natura: fattoria didattica, animali, api e miele, laboratori e attività di scoperta, la falconeria, con rapaci, dimostrazioni di volo e prova del guanto, e 'Il Magico Mondo degli Insetti', con divulgazione scientifica, laboratori di entomologia ed esperienze sensoriali.

Sport, sicurezza e avventura

Tra le attrazioni che hanno appassioanto i bambini non potevano mancare Pompieropoli, grazie all'impegno dei volontari dell'associazione nazionale Vigili del Fuoco di Pisa, e la parete di arrampicata a cura di Apua Park di Marina di Massa.

Spazio anche allo skateboard e iniziative di sensibilizzazione come 'Biker per un giorno' con Simpatiche Canaglie Florentia, attività incentrata sulla lotta al bullismo. Presenti come sempre iniziative dedicate alla sicurezza, tra cui dimostrazioni di manovre di disostruzione pediatrica con l'associazione nazionale Bimbi Sicuri.

Creatività, inglese e divertimento

Grande partercipazione ai numerosi laboratori tra cui quelli tessili con 'Fili, Colori e Fantasia', le letture ad alta voce e proposte per le famiglie, le esperienze in lingua inglese con laboratori bilingue, giochi e attività per diverse età.

Immancabili, per la gioia dei piccoli visitatori, truccabimbi, palloncini, bolle di sapone giganti, baby dance, meet & greet con personaggi e fashion show.

Il grande villaggio pensato e realizzato per tutta la famiglia rinnova l'appuntamento al 2027.

Fonte: Toscana Kids

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