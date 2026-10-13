Il futuro delle liberaldemocrazie: Casini e Violante dialogano a palazzo Bastogi

Quale futuro per le liberaldemocrazie: Pier Ferdinando Casini e Luciano Violante ne parleranno nella sede del Consiglio regionale della Toscana. L’appuntamento è per giovedì 15 ottobre alle 16, nella sala delle Feste di palazzo Bastogi (via Cavour, 18).

Si tratta del primo incontro di “Democrazia: crisi e prospettive. Dialoghi con ex presidenti del Parlamento della Repubblica”, un ciclo pensato sui grandi nodi del nostro presente, promosso dall’Istituto storico toscano della Resistenza e dell’età contemporanea, in collaborazione con il Consiglio regionale della Toscana e con l’Istituto nazionale di studi sul Rinascimento – Centro sull’Umanesimo contemporaneo.

Protagonisti del ciclo di incontri saranno appunto Pier Ferdinando Casini e Luciano Violante, e successivamente Fausto Bertinotti e Gianfranco Fini (venerdì 23 ottobre, sempre alle 16), anch’essi già presidenti della Camera dei deputati, chiamati ora a confrontarsi sulla crisi e le prospettive della democrazia in Italia e nel mondo.

“Prendersi cura della memoria, dei valori e contenuti della Costituzione, del presente. Questo il compito degli istituti Storici della Resistenza e dell’Età Contemporanea. Oggi la democrazia è di nuovo sfidata e la pace come mai a rischio, per questo con gli ex presidenti della Camera vogliamo affrontare il tema del futuro delle democrazie e di un ordine internazionale che realizzi pace e giustizia tra le nazioni”, spiega Vannino Chiti, presidente dell’ISRT.

Si comincia quindi giovedì 15 ottobre, con il confronto tra Casini e Violante sul ‘Futuro delle liberaldemocrazie’. Dopo il saluto della presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi, è prevista l’introduzione del professor Michele Ciliberto, presidente dell’Istituto nazionale di Studi sul Rinascimento.

Bertinotti e Gianfranco Fini Il tema del Disordine mondiale, multilateralismo e multipolarismo verrà affrontato, venerdì 23 ottobre, nel dialogo tra Fausto. A introdurre il tema del confronto sarà Vannino Chiti.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Prenotazione consigliata, scrivendo a isrtprenotazioni@gmail.com

Fonte: Toscana Consiglio Regionale