Incendio devasta un emporio in via Carlo Marx a Prato: donna di 79 anni intossicata

Un incendio ha devastato nella notte un emporio a Prato, in via Carlo Marx. Le fiamme hanno provocato ingenti danni alla struttura, situata in una zona abitata della città.

Nelle vicinanze del locale, una donna di 79 anni è rimasta intossicata ed è stata soccorsa dai sanitari del 118. Trasportata all’ospedale Santo Stefano, è stata ricoverata in codice giallo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni legate all’incendio e negli accertamenti per chiarirne l’origine. Le cause del rogo non sono al momento note e sono in corso le verifiche.

L’emporio, gestito da cittadini cinesi, ha riportato danni ingenti.

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