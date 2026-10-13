Incendio devasta un emporio in via Carlo Marx a Prato: donna di 79 anni intossicata

Cronaca Prato
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Le fiamme sono divampate nella notte in un emporio gestito da cittadini cinesi. Ingenti i danni alla struttura. La donna è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Santo Stefano

Un incendio ha devastato nella notte un emporio a Prato, in via Carlo Marx. Le fiamme hanno provocato ingenti danni alla struttura, situata in una zona abitata della città.

Nelle vicinanze del locale, una donna di 79 anni è rimasta intossicata ed è stata soccorsa dai sanitari del 118. Trasportata all’ospedale Santo Stefano, è stata ricoverata in codice giallo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni legate all’incendio e negli accertamenti per chiarirne l’origine. Le cause del rogo non sono al momento note e sono in corso le verifiche.

L’emporio, gestito da cittadini cinesi, ha riportato danni ingenti.

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