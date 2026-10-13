Incidente sulla A1 tra Arezzo e Valdarno, code in direzione Firenze

Incidente questa mattina sulla A1 Milano-Napoli, tra Arezzo e Valdarno in direzione Firenze, dove due Tir sono rimasti coinvolti in un tamponamento avvenuto all'altezza del km 336, vicino al casello Valdarno.
Come informa Autostrade intorno alle 10 si registrano 8 km di coda e attualmente, in corrispondenza del tratto interessato, il traffico transita su una corsia.
Sul luogo dell'incidente stanno intervenendo i soccorsi, le pattuglie della polizia stradale e il personale del 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia.
Per i soli veicoli leggeri in viaggio verso Firenze, è consigliato di uscire alla stazione di Arezzo, percorrere la SR69 in direzione Valdarno e rientrare in A1 alla stazione di Valdarno.
Per le lunghe percorrenze verso Firenze/Bologna, è consigliato di uscire a Valdichiana, percorrere la SS326 Raccordo Siena-Bettolle in direzione Siena, proseguire sulla superstrada Siena-Firenze e fare rientro in A1 a Firenze Impruneta.
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