Incidente sulla A1 tra Arezzo e Valdarno, code in direzione Firenze

Cronaca Arezzo
Condividi su:
Leggi su mobile
(foto di archivio, foto gonews.it)

Incidente questa mattina sulla A1 Milano-Napoli, tra Arezzo e Valdarno in direzione Firenze, dove due Tir sono rimasti coinvolti in un tamponamento avvenuto all'altezza del km 336, vicino al casello Valdarno.

Come informa Autostrade intorno alle 10 si registrano 8 km di coda e attualmente, in corrispondenza del tratto interessato, il traffico transita su una corsia.

Sul luogo dell'incidente stanno intervenendo i soccorsi, le pattuglie della polizia stradale e il personale del 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia.

Per i soli veicoli leggeri in viaggio verso Firenze, è consigliato di uscire alla stazione di Arezzo, percorrere la SR69 in direzione Valdarno e rientrare in A1 alla stazione di Valdarno.

Per le lunghe percorrenze verso Firenze/Bologna, è consigliato di uscire a Valdichiana, percorrere la SS326 Raccordo Siena-Bettolle in direzione Siena, proseguire sulla superstrada Siena-Firenze e fare rientro in A1 a Firenze Impruneta.

Notizie correlate

Arezzo
Cronaca
12 Ottobre 2026

Presunto ordigno bellico trovato ad Arezzo, intervengono gli artificieri

Domani mattina, martedì 13 ottobre, intorno alle 9 gli artificieri interverranno ad Arezzo per il brillamento del presunto ordigno bellico rinvenuto nel parcheggio della chiesa di San Marco alla Sella. [...]

Firenze
Cronaca
11 Ottobre 2026

Firenze-Arezzo, esercitazione nella galleria San Donato: simulato un incendio su un treno

Un principio di incendio a bordo di un treno regionale, due passeggeri intossicati dal fumo e l'evacuazione dei viaggiatori in galleria. È lo scenario simulato nella notte tra sabato 10 [...]

Arezzo
Cronaca
9 Ottobre 2026

Minorenne di Arezzo indagato per propaganda razzista e istigazione alla violenza

Un minorenne della provincia di Arezzo è stato sottoposto alla misura cautelare del collocamento in comunità, nell’ambito di un’indagine su presunti reati legati alla propaganda e all’istigazione alla violenza per [...]



Tutte le notizie di Arezzo

<< Indietro

torna a inizio pagina