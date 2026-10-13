Pisa, lavori alla rete fognaria in via di Cisanello: come cambia la viabilità

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Per consentire l'esecuzione dei lavori dal 15 al 30 ottobre è prevista la chiusura al traffico della corsia verso il centro città

Per consentire l'esecuzione di lavori urgenti di rifacimento della rete fognaria da parte di Acque SpA, da giovedì 15 a venerdì 30 ottobre è prevista la chiusura al traffico veicolare della corsia di marcia di via Cisanello in direzione centro città, nel tratto compreso tra la rotatoria Caduti San Quirico di Valleriana e la rotatoria Norma Cossetto. Sarà predisposta apposita segnaletica di indicazione per la nuova viabilità verso Pisa-centro con transito consigliato da Via Bargagna, posizionata in corrispondenza delle principali rotatorie e intersezioni della zona.

Contestualmente, è prevista la riapertura al traffico in via di Cisanello in uscita dalla città, in direzione dell’Ospedale di Cisanello e della S.G.C. FI-PI-LI. La viabilità in uscita era stata precedentemente interrotta all’altezza della rotatoria Norma Cossetto.

Fonte: Ufficio Stampa - Comune di Pisa

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