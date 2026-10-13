Malore in autostrada, 60enne salvato dalla polizia stradale a Montecatini

Un intervento tempestivo della Polizia stradale ha contribuito a salvare un uomo di 60 anni, cittadino ucraino residente in Svizzera, colto da un infarto mentre viaggiava in autostrada con la famiglia.

L'uomo stava rientrando da Marina di Pisa quando ha iniziato ad accusare forti dolori al petto. I familiari hanno quindi deciso di uscire al casello di Montecatini Terme, dove hanno individuato la sede della sottosezione della Polizia stradale e chiesto aiuto.

Gli agenti si sono immediatamente attivati, allertando il 118 e prestando assistenza al sessantenne. Tra loro era presente un volontario soccorritore che, superando le difficoltà linguistiche grazie all'inglese e alle applicazioni di traduzione, ha riconosciuto la gravità dei sintomi e sollecitato l'invio urgente dei sanitari.

Sul posto sono arrivati un medico a bordo di un'automedica e un infermiere in ambulanza. Il paziente è stato quindi trasportato in codice rosso all'ospedale San Jacopo di Pistoia, mentre gli agenti sono rimasti accanto ai familiari, provati dall'accaduto.

In ospedale, l'équipe dell'Unità di emodinamica cardiologica ha sottoposto l'uomo a un intervento urgente di angioplastica, perfettamente riuscito. Il sessantenne è stato dichiarato fuori pericolo. I familiari hanno ringraziato gli agenti per la tempestività e l'assistenza prestata.