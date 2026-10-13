Marcheschi (FdI): "No Giani a Cpr è da irresponsabili, vuole lasciare per strada delinquenti"

“L’indirizzo che arriva dal governo Meloni sui Cpr è sacrosanto. Mentre Giani accusa la struttura di portare degrado, la realtà è l’esatto contrario: il Cpr non porta disagio, lo toglie. Chi è all'interno resta chiuso in attesa di rimpatrio, a differenza dei Cas dove gli irregolari restano liberi di circolare. In questo modo togliamo anche il business dell’immigrazione alle cooperative rosse. Lasciare per strada delinquenti e opporsi al governo che vuol dare strumenti per la sicurezza dei toscani è da irresponsabili. Il governo della Toscana si dice contrario a questi nuovi strumenti di contenimento del fenomeno immigrazionista e si schiera a difesa di un sistema del controllo dell’immigrazione fallimentare che ha riempito le nostre città di criminali e sbandati”, lo dichiara il senatore fiorentino di Fratelli d’Italia, Paolo Marcheschi.