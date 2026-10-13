Nuova cabina elettrica nel centro di Montopoli: "Più potenza per la parte alta del paese"

Più potenza alla rete elettrica nella parte alta del centro storico di Montopoli in Val d'Arno. Sono infatti partiti da qualche giorno i lavori per la realizzazione in piazza 2 Giugno, dietro al municipio, di una nuova cabina elettrica. "È un progetto su cui stavamo lavorando da tempo perché abbiamo la parte alta di Montopoli, ma anche lo stesso edificio comunale, che non ha una potenza di elettricità importante" spiega davanti al cantiere, avviato l'8 ottobre, la sindaca Linda Vanni.

"Per dare la possibilità al palazzo comunale di lavorare in tranquillità, ma anche per nuovi allacci e potenziamenti, abbiamo fatto questo accordo con Enel e grazie ai lavori realizzati con i Sottofossi abbiamo portato dalla cabina di via Barberia tutta la media tensione qui". La "nuova cabina elettrica darà potenziamento per l'elettricità a tutta la parte superiore" del centro.

Una riqualificazione ritenuta necessaria, perché "con l'utilizzo che viene fatto dei condizionatori nel periodo estivo ma anche degli impianti elettrici presenti nelle cucine, molto spesso saltava la corrente" aggiunge Vanni. "Questo ci permetterà di avere un'infrastruttura moderna, per un costo di 121mila euro" interamente finanziati dal Comune. Al progetto "hanno lavorato il nostro settore tecnico lavori pubblici, che ringraziamo, la progettazione è stata fatta dallo studio Antea e Ad Eletric di Empoli insieme a Scaviter sono le aziende che stanno lavorando".

Da cronoprogramma i lavori dureranno 125 giorni e la conclusione è prevista per febbraio 2027. Ad oggi sono interdetti alcuni parcheggi al lato di piazza 2 Giugno, occupati dal cantiere in corso, "ed è momentaneamente interrotto, ma purtroppo non potevamo fare altrimenti, il percorso pedonale dei Sottofossi Est che abbiamo appena inaugurato".

L'intervento, ha aggiunto Vanni "ci permette anche di garantire il rispetto delle norme per l'attuazione del piano energetico nazionale, per un utilizzo in maniera razionale dell'energia. Un investimento importante, che abbiamo fortemente voluto, per il palazzo comunale e per tutta la parte alta di Montopoli e la sua cittadinanza".

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