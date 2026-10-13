Nuovo campo da calcio di Ponte a Elsa: sabato l'inaugurazione

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Sabato 17 ottobre alle 10 l'amministrazione comunale assieme all'Us Ponte a Elsa 2005 inaugura il nuovo campo da calcio a 11 dell'impianto 'Baldinotti' (via Livornese, 325). Al taglio del nastro dei lavori di rifacimento saranno presenti il sindaco Alessio Mantellassi e l'assessora allo Sport, Laura Mannucci, assieme alla società sportiva che milita, con la sua prima squadra, in Seconda Categoria. La cittadinanza è invitata a partecipare.

I lavori hanno riguardato il drenaggio del terreno, il manto erboso con una nuova semina. Inoltre, come per tutti i campi sportivi di frazione, sono stati sostituiti tutti i corpi illuminanti con nuovi a LED per il risparmio energetico e una migliore luminosità.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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