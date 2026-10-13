Nuovo murale e libro sul vecchio mulino a Vaiano

Sabato 17 ottobre la Viaccia ospita un pomeriggio dedicato alla pace e alla memoria del territorio, nella piazzetta di via Gramsci 37, con un’iniziativa curata dall’associazione Don Lorenzo Milani di Vaiano.

Si comincia alle 15 con la mostra dei bozzetti preparatori realizzati dalle alunne e dagli alunni dell’Istituto comprensivo Lorenzo Bartolini. Alle 15.30 sarà inaugurato il murale “Pace e Solidarietà”, realizzato dai ragazzi delle attività estive Pez e dal Gruppo Murales dell’associazione Don Milani sotto la direzione dell’artista Francesca Bernini. Sono previsti i saluti della sindaca Francesca Vivarelli.

Alle 16 sarà presentato il nuovo libro di Annalisa Marchi, “Mulino e fabbrica di rame della Viaccia”, dedicato alla memoria del professore Enrico Puliti. A presentarlo saranno Luisa Ciardi e Letizia Magnolfi. Il volume racconta la storia del luogo nel quale oggi l’associazione Don Milani porta avanti le proprie attività rivolte ai più giovani e alle famiglie.

La giornata proseguirà alle 18 a Casa Ezio con “Dal muro alla tavola”, un momento conviviale con assaggi ispirati a culture diverse e ai progetti sociali che si incontrano nello spazio. Per partecipare è necessaria la prenotazione ai numeri 331 5815300 o 366 7435148, oppure scrivendo a info@donlorenzomilani.org.

L’iniziativa chiuderà la terza edizione del Festival della Pace, che ha preso il via il 10 settembre e si è sviluppata per oltre un mese, per un totale di 17 appuntamenti.

Fonte: Ufficio Stampa

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