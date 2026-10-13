Olimpiade Metrocittà, cerimonia di chiusura a Rignano

Sport Rignano sull'Arno
Condividi su:
Leggi su mobile

Venerdì 16 ottobre, alle ore 16:00, al Palazzetto dello Sport di Rignano sull’Arno, la cerimonia conclusiva della V Olimpiade e Paralimpiade della Città Metropolitana di Firenze 2026 con esibizioni artistiche, sport paralimpici e premiazioni.

L’appuntamento rappresenterà un momento di festa e condivisione dedicato allo sport, all’inclusione e alla valorizzazione delle capacità e dei talenti di tutti i partecipanti.

Il programma del pomeriggio prevede esibizioni e momenti celebrativi: dall’esibizione del tenore Jongsoo Park a quelle di sport paralimpici, passando per la coreografia della scuola di danza MAD e l’esibizione della Filarmonica G. Verdi.

Nel corso della cerimonia si svolgeranno inoltre le premiazioni a cura dell’Amministrazione, seguite dal tradizionale spegnimento della fiaccola e da un momento conviviale con rinfresco.

La manifestazione si propone come un’occasione per celebrare i valori dello sport, dell’impegno, della partecipazione e dell’inclusione, sottolineando l’importanza dello sport come strumento di incontro, crescita e coesione della comunità.

Fonte: Comune di Rignano sull'Arno

Notizie correlate

Basket
Basket
8 Dicembre 2025

Sconfitta senza appello per il Gialloblu a Rignano

Frena sul parquet di Rignano sull’Arno la corsa del Gialloblu Castelfiorentino, che nella nona giornata di andata cade con un perentorio 62-34. Dopo due successi consecutivi, pesante battuta d’arresto per [...]

Firenze
Sport
5 Ottobre 2023

Olimpiade Città Metropolitana, gran finale a Scarperia

La terza edizione dell’Olimpiade e Paralimpiade della Città Metropolitana di Firenze si avvia alla conclusione dopo oltre un mese di gare e medaglie assegnate in 34 discipline sportive, oltre a [...]

Toscana
Sport
4 Novembre 2022

Contributi allo sport, ecco il bando per la Toscana

Le associazioni e società sportive, gli enti di promozione, le federazioni e tutte le associazioni e i soggetti privati senza scopo di lucro che appartengono al mondo dello sport dilettantistico [...]



Tutte le notizie di Rignano sull'Arno

<< Indietro

torna a inizio pagina