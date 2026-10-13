Olimpiade Metrocittà, cerimonia di chiusura a Rignano

Venerdì 16 ottobre, alle ore 16:00, al Palazzetto dello Sport di Rignano sull’Arno, la cerimonia conclusiva della V Olimpiade e Paralimpiade della Città Metropolitana di Firenze 2026 con esibizioni artistiche, sport paralimpici e premiazioni.

L’appuntamento rappresenterà un momento di festa e condivisione dedicato allo sport, all’inclusione e alla valorizzazione delle capacità e dei talenti di tutti i partecipanti.

Il programma del pomeriggio prevede esibizioni e momenti celebrativi: dall’esibizione del tenore Jongsoo Park a quelle di sport paralimpici, passando per la coreografia della scuola di danza MAD e l’esibizione della Filarmonica G. Verdi.

Nel corso della cerimonia si svolgeranno inoltre le premiazioni a cura dell’Amministrazione, seguite dal tradizionale spegnimento della fiaccola e da un momento conviviale con rinfresco.

La manifestazione si propone come un’occasione per celebrare i valori dello sport, dell’impegno, della partecipazione e dell’inclusione, sottolineando l’importanza dello sport come strumento di incontro, crescita e coesione della comunità.

Fonte: Comune di Rignano sull'Arno

Notizie correlate