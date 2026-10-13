Un protocollo d'intesa per rafforzare la sicurezza nei locali pubblici e nelle aree della movida, puntando su telecamere, illuminazione e una collaborazione stretta tra istituzioni, gestori e forze dell'ordine. È questo il cuore dell'accordo firmato questa mattina al Palazzo del Governo di Pisa dal Prefetto Maria Luisa D'Alessandro insieme ai presidenti provinciali di Confcommercio, Stefano Maestri Accesi, di Confesercenti, Fabrizio Di Sabatino, e di CNA, Francesco Oppedisano.

Alla cerimonia hanno preso parte anche i vertici provinciali delle forze di sicurezza e dei soccorsi: il Questore Salvatore Barilaro, il Comandante Provinciale dei Carabinieri Ivan Boracchia, il Tenente Colonnello Sergio Riolo Vinciguerra per la Guardia di Finanza e il Comandante dei Vigili del Fuoco Antonio Giangiobbe.

Nel suo intervento, il Prefetto ha voluto ringraziare le istituzioni per il lavoro quotidiano a tutela dell'incolumità pubblica, sottolineando quanto sia fondamentale fare squadra con le categorie economiche e con i cittadini: "L'obiettivo è costruire una sicurezza diffusa che nasca dal senso civico e promuova comportamenti responsabili all'interno e intorno ai locali di intrattenimento e somministrazione".

L'accordo, della durata di cinque anni fino al 31 ottobre 2029, prevede l'adesione su base volontaria da parte dei titolari delle attività. Tra le azioni messe nero su bianco ci sono la promozione di sistemi di videosorveglianza e di una migliore illuminazione all'esterno dei locali, l'attenzione rigorosa alle regole per la tutela dei minori e l'introduzione di un Codice di condotta dell'avventore che dovrà essere esposto chiaramente all'interno degli esercizi. Inoltre, per i locali che organizzano spettacoli e trattenimenti, è prevista l'individuazione di un referente per la sicurezza che faccia da punto di collegamento diretto con le forze dell'ordine.

Grande soddisfazione è stata espressa dai rappresentanti delle associazioni di categoria, che hanno evidenziato l'importanza di un percorso condiviso per permettere allo sviluppo economico e sociale del territorio di camminare di pari passo con la tranquillità dell'intera comunità.

In chiusura, il Prefetto ha posto l'accento sulla formazione, in particolare rivolta ai più giovani: "Le nuove generazioni saranno infatti protagoniste di incontri e momenti di confronto dedicati, coordinati direttamente dalla Prefettura per diffondere la cultura della legalità e della prevenzione".

Fonte: Ufficio Stampa - Prefettura Pisa

Notizie correlate