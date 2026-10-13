Polizia Locale, la Fp Cgil in Prefettura a Firenze: "Le tutele restano indietro"

Nella giornata di mobilitazione nazionale della Fp Cgil per la Polizia Locale, che oggi ha visto un presidio a Roma in Piazza Vidoni, la Fp Cgil, insieme ai propri delegati della Polizia Municipale, è stata ricevuta in Prefettura a Firenze e ha consegnato al viceprefetto Eugenio Di Agosta la memoria scritta presentata dalla Fp Cgil nazionale alla 1ª Commissione Affari Costituzionali del Senato sul disegno di legge delega di riordino dell’ordinamento della Polizia Locale (AS 1903, 610, 704 e 883).

L’iniziativa nasce dall’esito dell’esame in Commissione. La 1ª Commissione del Senato ha, infatti, approvato il testo confermando quello già licenziato dalla Camera, che per la Fp Cgil è insufficiente e peggiorativo. Il provvedimento sarà posto all’ordine del giorno dell’aula per l’approvazione definitiva. Tutti gli emendamenti migliorativi sostenuti dal sindacato, con cui si chiedevano tutele pensionistiche, infortunistiche, assistenziali e legali equivalenti a quelle della Polizia di Stato, insieme a valorizzazione professionale e investimenti adeguati, sono stati respinti, facendo emergere una totale chiusura.

Nell’incontro la Fp Cgil ha illustrato le richieste contenute nella memoria: una riforma organica dell’ordinamento, l’equiparazione delle tutele a quelle della Polizia di Stato, il rafforzamento della contrattazione nel comparto Funzioni Locali, risorse certe e un piano straordinario di assunzioni. Ha inoltre portato all’attenzione della Prefettura le criticità presenti anche sul nostro territorio, dove la Polizia Locale, oltre alle proprie funzioni, svolge molti compiti di ordine pubblico in collaborazione con le Forze dello Stato, anche a causa delle loro carenze di personale.

"Come Fp Cgil difendiamo la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori della Polizia Locale e sollecitiamo, per l’ennesima volta, l’approvazione di una riforma vera e concreta. È ormai chiaro che tutela e valorizzazione del personale non sono tra le priorità di questo Governo. Continueremo a batterci per conquistare tutele, valorizzazione e un piano straordinario di assunzioni per un comparto strategico per le nostre comunità", dichiarano Alessio Branciamore, Segretario Generale Fp Cgil Firenze, e Fulvia Damiani di Fp Cgil Toscana.

Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio Stampa

Notizie correlate