Trovato un cadavere in un affittacamere a Prato: confessa il presunto omicida

Si è presentato in questura dichiarando di aver ucciso un connazionale, il cui corpo è stato scoperto nella mattinata di oggi all'interno di un affittacamere in via Marini, nella zona del Macrolotto Zero, a Prato. Il presunto autore, un cittadino cinese, è stato interrogato dagli investigatori. La vittima non è stata ancora identificata.

Il cadavere è stato scoperto dai vigili del fuoco, intervenuti nella struttura per un incendio. Durante gli accertamenti è stata recuperata anche una pistola che, secondo le prime informazioni, potrebbe essere stata utilizzata per il delitto.

Quanto al possibile movente, l'uomo avrebbe riferito agli inquirenti che il connazionale lo stava filmando mentre assumeva sostanze stupefacenti. Gli avrebbe quindi intimato di smettere di riprenderlo, minacciandolo di sparargli.

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