Premio Giornalistico 'Mordecai Richler' 2026 ad Alessio Cioni

Sono stati consegnati ad Alessio Cioni, collaboratore di Valdelsa.net, il Diploma e la Targa del Premio Giornalistico Regionale 'Mordecai Richler – Oltre la cronaca' 2026. La consegna, a cura dell’Associazione Giornalisti Domani, ha celebrato la vittoria della prima edizione del premio, istituito per valorizzare un giornalismo capace di approfondire le vicende del territorio attraverso le storie delle persone.

Il riconoscimento è stato assegnato a Cioni per due articoli pubblicati su Valdelsa.net: "Poggibonsi, il lungo ritorno alla vita dei cavalli sequestrati: la fiducia non si impone, si ricostruisce" e "Elia, prima di tutto Elia: a Colle di Val d’Elsa una famiglia racconta la paralisi cerebrale e il coraggio di guardare oltre".

I due servizi affrontano temi differenti, accomunati dall’attenzione alle esperienze umane. Il primo racconta il percorso di recupero di alcuni cavalli sequestrati e la ricostruzione di un rapporto di fiducia con gli animali; il secondo dà voce alla famiglia di Elia, offrendo uno spazio di approfondimento sulla paralisi cerebrale, sull’accoglienza e sulle difficoltà affrontate quotidianamente.

La prima edizione del premio, dedicato allo scrittore e giornalista canadese Mordecai Richler, intende promuovere la qualità della scrittura, l’originalità dello sguardo e la capacità di andare oltre la semplice esposizione dei fatti. Un’impostazione che riconosce al giornalismo locale un ruolo importante nella comprensione delle comunità e delle loro trasformazioni.L'assegnazione del Premio rappresenta anche un riconoscimento al lavoro svolto dalla redazione di Valdelsa.net, che attraverso i propri collaboratori racconta persone, vicende e realtà della Valdelsa, contribuendo a documentare la vita del territorio.

Giornalista e collaboratore della testata, Cioni affianca all’attività professionale quella di concertista e docente di pianoforte. Il premio si inserisce così in un percorso che unisce esperienze diverse, accomunate dall’attenzione all’ascolto e alla dimensione umana.

La consegna del Diploma e della Targa conclude simbolicamente la prima edizione del riconoscimento promosso dall’Associazione Giornalisti Domani, che punta a sostenere un’informazione attenta, approfondita e libera dagli stereotipi.

Un risultato che premia due articoli e il lavoro di chi, attraverso la cronaca, ha scelto di raccontare non soltanto gli avvenimenti, ma anche le persone che ne sono protagoniste.

Fonte: Ufficio Stampa - Associazione Giornalisti Domani

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