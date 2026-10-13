Raccolti mille euro per Emergency dalla serata “Stop alla guerra!”

Mille euro raccolti a favore di Emergency durante la serata “Stop alla guerra!” che si è svolta domenica al circolo Spola d’Oro di La Briglia. Un risultato concreto nato da un’iniziativa che ha unito musica e riflessione, con il patrocinio del Comune di Vaiano.

Marco Vichi, Nicola Pecci e i Dago hanno portato sul palco le canzoni di “Nessuna pietà”, il progetto nato dai testi dello scrittore fiorentino e dalle musiche di Pecci. Brani dedicati alle vittime delle guerre e delle persecuzioni, dallo sterminio dei nativi americani ai desaparecidos, fino a Hiroshima e ai drammi dell’emigrazione. La serata si è conclusa con la cena sociale organizzata a sostegno di Emergency – gruppo della Piana Fiorentina, che ha permesso così di raccogliere i 1.000 euro destinati alle attività dell’associazione.

A portare i saluti dell’amministrazione comunale e della sindaca Francesca Vivarelli è stata Giulia Bonini, consigliera comunale con delega agli eventi. «Quella di oggi - ha detto, richiamando anche la campagna di Emergency “Io obietto la guerra” e il valore dell’articolo 11 della Costituzione - non è soltanto un’iniziativa culturale o un’occasione per stare insieme. È un momento di riflessione che si inserisce in un percorso che, come amministrazione, stiamo cercando di costruire anche attraverso il Festival della Pace». «I nostri circoli non sono soltanto luoghi di socialità, ma presìdi nei quali una comunità si incontra, discute, si confronta e sceglie di non rimanere indifferente. La pace - ha sottolineato Bonini - non si costruisce soltanto nei grandi incontri internazionali, ma anche nei piccoli gesti quotidiani, nelle scelte che facciamo e nei luoghi in cui decidiamo di stare insieme".

Fonte: Unione Comuni Val di Bisenzio - Ufficio stampa

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