Sciopero regionale Cgil, il Movimento 5 Stelle esprime la sua solidarietà

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Galletti e Rossi Romanelli (M5S): "la Costituzione tutela il diritto di riunirsi e quello di manifestare liberamente il proprio pensiero"

I consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle Irene Galletti e Luca Rossi Romanelli esprimono solidarietà allo sciopero regionale indetto dalla Cgil: "Siamo accanto ai lavoratori, ai cittadini e alle altre forze che scenderanno in piazza con la Cgil perché la protesta pacifica non può essere trattata come un problema di ordine pubblico – affermano – la Costituzione tutela il diritto di riunirsi e quello di manifestare liberamente il proprio pensiero. Oggi questi principi tornano ad avere un peso concreto, mentre persone che hanno espresso il proprio dissenso rispetto al massacro di Gaza vengono raggiunte da provvedimenti e il Governo restringe gli spazi della protesta. Intanto restano aperti i problemi che incidono sulla vita quotidiana: sanità, istruzione, servizi, infrastrutture e salari, mentre cresce la spesa militare. Chi governa deve rispondere nel merito delle contestazioni. Spostare il confronto dalle ragioni di chi manifesta alla repressione del dissenso impoverisce la democrazia".

Fonte: Ufficio Stampa - M5S Toscana

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