Sedimenti fluviali, a Pisa nasce un archivio digitale unico

Scuola e Università Pisa
Condividi su:
Leggi su mobile

I fiumi trasportano sabbia, ghiaia e materiali più fini che modellano gli alvei, formano i delta e alimentano le coste. Ma le informazioni su questo fenomeno sono spesso disperse fra archivi storici, enti e gruppi di ricerca. Per riunirle e renderle consultabili, l’Università di Pisa ha realizzato ITASED, una piattaforma open data che mette a sistema i dati sul trasporto fluviale dei sedimenti e le misure idrologiche e ambientali utili a interpretarli. Attraverso mappe, tabelle e funzioni di esportazione, il sistema permette per la prima volta di esplorare informazioni finora difficili da reperire e utilizzare insieme.
«Conoscere la quantità e le caratteristiche dei sedimenti trasportati dai fiumi aiuta a comprendere come cambiano i corsi d’acqua e i litorali e a valutare gli effetti del clima e delle attività umane, dalle dighe ai prelievi d’acqua, fino alle trasformazioni del territorio – spiega Monica Bini, professoressa del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa - L’archivio ci aiuta anche a individuare dove mancano osservazioni e dove occorre rafforzare il monitoraggio».
L’archivio raccoglie quasi due milioni di registrazioni relative a 39 fiumi, 29 bacini idrografici e 76 siti di rilevamento, con dati che coprono complessivamente il periodo dal 1924 al 2025.  Le informazioni riguardano soprattutto i bacini del Nord, tra cui Po, Adige, Piave e Tagliamento, mentre nell’Italia centrale sono rappresentati, fra gli altri, Arno, Ombrone e Versilia. Sud e isole restano poco presenti nell’archivio, una lacuna che non implica necessariamente l’assenza di monitoraggi, ma segnala la necessità di coinvolgere e mettere a sistema enti e rilevazioni. Anche i periodi e le frequenze delle misure variano: da serie estese su diversi decenni a osservazioni stagionali e dati raccolti a intervalli irregolari.
«Il problema non è soltanto trovare i dati, ma capire come sono stati raccolti e quali confronti possiamo fare – spiega Marco Luppichini ricercatore del Dipartimento di Scienze della terra dell’Università di Pisa e primo autore dello studio – grazie a ITASED possiamo così valorizzare un patrimonio spesso sottoutilizzato, rendendo visibili anche le interruzioni e le lacune che devono essere considerate nelle analisi».
Lo studio, pubblicato sulla rivista Earth System Science Data, ha coinvolto, insieme all’Università di Pisa, ricercatori delle Università di Padova, Firenze, Ferrara e Milano, della Libera Università di Bolzano, del Politecnico di Milano e dell’Istituto di Geoscienze del CNR, con la partecipazione dell’Università di Lincoln, della Regione Veneto e del Consorzio di Bonifica della Romagna. Il lavoro nasce nell’ambito del gruppo GEOALL dell’Associazione italiana di geografia fisica e geomorfologia (AIGeo) ed è stato finanziato dall’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino settentrionale. La piattaforma è ospitata sui server dell’Università di Pisa e utilizzabile al seguente link: https://lca.dst.unipi.it/SedimentTransport
 

Fonte: Università di Pisa - ufficio stampa

Notizie correlate

Pisa
Scuola e Università
9 Ottobre 2026

Scomparso l'economista Riccardo Varaldo, il cordoglio della Scuola Superiore Sant'Anna

La Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Riccardo Varaldo, economista di fama internazionale, professore emerito e figura centrale nella storia e nello sviluppo dell’Ateneo. [...]

Pisa
Scuola e Università
7 Ottobre 2026

Peter, il ragno virtuale per il trattamento e la diagnosi delle fobie

Si chiama Peter, è un ragno virtuale che serve per il trattamento e la diagnosi delle fobie. La novità arriva dall’Università di Pisa ed è liberamente scaricabile per supportare psicologi [...]

Pisa
Scuola e Università
7 Ottobre 2026

Peter, il ragno virtuale per il trattamento e la diagnosi delle fobie

Si chiama Peter, è un ragno virtuale che serve per il trattamento e la diagnosi delle fobie. La novità arriva dall’Università di Pisa ed è liberamente scaricabile per supportare psicologi [...]



Tutte le notizie di Pisa

<< Indietro

torna a inizio pagina