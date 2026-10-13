Sicurezza a Certaldo, la Lega lancia una raccolta firme

«Mentre la nave imbarca acqua, l’orchestra continua a suonare». È questa l’immagine che meglio descrive la distanza tra le recenti rassicurazioni del sindaco Campatelli e le preoccupazioni di tanti cittadini di Certaldo.

Il sindaco invita a segnalare e denunciare ogni episodio attraverso i canali ufficiali. Ma noi lo abbiamo già fatto, più volte e in forma riservata, senza cercare visibilità mediatica. Abbiamo segnalato criticità legate alla sicurezza, ai danneggiamenti, ai controlli notturni e alla videosorveglianza. Eppure, i problemi restano e i risultati concreti tardano ad arrivare.

Invitare i cittadini a segnalare è corretto, ma non può diventare uno specchietto per le allodole per tranquillizzare l’opinione pubblica e spostare sui cittadini stessi il peso di una situazione che richiede risposte istituzionali. Non basta chiedere di denunciare se poi chi segnala non vede cambiare nulla nella propria quotidianità.

Per questo la Lega lancia una raccolta firme con sette richieste concrete, dall’attivazione dell’operazione «Strade Sicure», con l’impiego di personale dell’Esercito a supporto delle Forze dell’ordine per rafforzare il presidio del territorio, con particolare attenzione alla stazione ferroviaria, al sottopasso e alle aree più critiche, fino al potenziamento della videosorveglianza e all’avvio di un confronto istituzionale con la Prefettura. Tra le proposte anche la valutazione di una sperimentazione per dotare gli agenti della Polizia Municipale di dispositivi a impulsi elettrici, i cosiddetti Taser.

La criminalità non può diventare la nuova normalità di Certaldo. Non vogliamo alimentare allarmismi, ma neppure accettare che le preoccupazioni dei cittadini vengano liquidate con rassicurazioni generiche. Certaldo ha bisogno di fatti, non soltanto di parole.

La Lega invita i cittadini a firmare la petizione dal titolo “(in)Sicurezza?” domani, mercoledì 14 ottobre, dalle ore 9 alle 12:30, presso il mercato settimanale di Certaldo. Perché la sicurezza non si garantisce dicendo che va tutto bene, ma affrontando i problemi e dando risposte concrete ai cittadini.

Damiano Baldini ed Eliseo Palazzo - Lega Certaldo

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