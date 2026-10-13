Teatro Boccaccio, si apre la stagione con Chiara Francini

Sarà Chiara Francini, insieme ad Alessandro Federico, ad aprire la nuova stagione del Teatro Boccaccio di Certaldo. L’appuntamento è per mercoledì 4 novembre alle ore 21, con una commedia di Dario Fo e Franca Rame, diretta da Alessandro Tedeschi e prodotta da Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini/Infinito.

Il debutto inaugura il cartellone certaldese, inserito nel progetto di collaborazione teatrale della Valdelsa che coinvolge i teatri di Certaldo, Poggibonsi e Colle di Val d’Elsa. Un progetto che mette in rete le programmazioni e le opportunità culturali del territorio, offrendo al pubblico una proposta condivisa di spettacoli e interpreti.

“Prima regola: perché la coppia aperta funzioni, deve essere aperta da una parte sola, quella del maschio! Perché... se la coppia aperta è aperta da tutte e due le parti... ci sono le correnti d’aria!”.

Chiara Francini torna in scena per il sesto anno consecutivo con “Coppia Aperta, quasi spalancata”, grandissimo successo con oltre 100mila spettatori.

Lo spettacolo porta in scena una classica commedia all’italiana, capace di intrecciare ironia, riflessione e costume, attraverso la storia tragicomica di una coppia di coniugi, figli del Sessantotto e dei profondi cambiamenti della coscienza civile del nostro Paese.

L’evoluzione del matrimonio borghese viene raccontata alla luce delle riforme legislative degli anni Settanta e delle trasformazioni che hanno interessato i nuclei familiari. Tra situazioni paradossali, conflitti e contraddizioni, la vicenda mette a fuoco i cambiamenti nei rapporti di coppia e nella società italiana, affrontando temi che continuano a interrogare il presente.

Con la regia di Alessandro Tedeschi e l’interpretazione di Chiara Francini e Alessandro Federico, il testo di Fo e Rame ritrova la forza di una scrittura che usa la comicità per raccontare i costumi, le relazioni e le contraddizioni del proprio tempo.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa

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