Uccise la madre con 50 coltellate a Prato: assolto, va in Rems a Empoli

È stato assolto il 24enne accusato dell'omicidio della madre, il 25 febbraio 2025, a Montepiano, frazione di Vernio. L'uomo inflisse 50 coltellate alla donna, Anna Viliani, 60 anni, che morì dissanguata. Il 24enne in un secondo momento diede fuoco alla casa. La sentenza della corte di assise, sulla base di una perizia che ne ha decretato l'incapacità di intendere e di volere, ha quindi deciso di assolvere l'uomo, accusato di omicidio volontario aggravato dal vincolo familiare e dalla crudeltà.

Il giovane, sordomuto e con problemi psichici, è recluso nella Rems di Empoli dove l'uomo era internato già da tempo dopo l'omicidio. La sentenza ha stabilito che dovrà permanere nella struttura per 14 anni. La sua difesa aveva chiesto che fosse sottoposto a cure e terapie idonee. Negli interrogatori successivi all'omicidio, il giovane aveva dichiarato di essere stato maltrattato fin dall'infanzia e di essere pronto a uccidere ancora, in particolare il padre e gli zii, se ne avesse avuto l'occasione.

Filippo Bernardeschi