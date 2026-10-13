Una partita di beneficenza per ricordare Samuele Spinelli

Una partita di calcio per ricordare Samuele Spinelli e sostenere la sua famiglia. È in programma domani, alle 20, al campo sportivo del Galluzzo, l'amichevole di beneficenza tra Audace Galluzzo e San Felice, iniziativa patrocinata dal Comune di Firenze. L'ingresso costerà 5 euro e sarà possibile contribuire anche attraverso una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe.

Spinelli, giovane fiorentino appassionato di musica rap con il nome d'arte DI Squalo, era partito per Barcellona per girare un videoclip. È morto il primo giugno, dopo un fermo e il successivo ricovero in ospedale. I familiari stanno cercando di ricostruire quanto accaduto e di ottenere risposte sulle circostanze del decesso.

«Ricordare Samuele significa anche essere vicini alla sua famiglia, che al dolore della perdita affianca la richiesta di fare piena luce su quanto è accaduto», ha dichiarato l'assessora allo Sport Letizia Perini. «È una richiesta che merita rispetto e attenzione. Abbiamo concesso il patrocinio del Comune a questa iniziativa proprio per esprimere la vicinanza della città di Firenze ai familiari e al percorso che stanno portando avanti per ottenere verità e risposte».

Perini ha inoltre ringraziato la comunità del Galluzzo, gli amici di Samuele e le società sportive coinvolte nell'organizzazione dell'iniziativa, sottolineando la vicinanza dimostrata alla famiglia nei mesi successivi alla morte del giovane.

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