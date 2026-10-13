Spettacolo in cammino, a Vinci c'è 'La via di Caterina'

'La via di Caterina' è il nome dell'iniziativa in programma per domenica 18 ottobre 2026 a Vinci. Una camminata con un percorso 'teatrale' di circa 5 chilometri che dall'ufficio turistico di Vinci arriverà fino a San Pantaleo. La camminata sarà accompagnata da interventi di guide storiche e ambientali. Alle 12.30 è previsto lo spuntino del contadino presso CarciofArte, di fronte alla Chiesa di San Pantaleo, con rientro a Vinci in autonomia.

"La Via di Caterina nasce dal desiderio di raccontare il nostro territorio attraverso le sue storie, i suoi luoghi e le persone che lo hanno vissuto - ha dichiarato Andrea Maestrelli, dell'associazione Séte -. Camminare da Vinci a San Pantaleo significa riscoprire una memoria che appartiene alla nostra comunità e trasformarla in qualcosa di vivo, capace di parlare anche al presente. Un percorso in cui teatro, natura e storia si incontrano e ci ricordano quanto valore ci sia ancora nei luoghi che spesso attraversiamo senza fermarci a guardarli".

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