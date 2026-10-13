Viaggiare Sicuri a Firenze: 14 arresti, 125 denunce e 4 kg di droga sequestrata dalla municipale

Quattordici arresti per spaccio, quasi 3,9 chilogrammi di droga sequestrati e 125 denunce. È il bilancio del progetto “Viaggiare sicuri” del Comune di Firenze, presentato in occasione delle celebrazioni per i 172 anni della polizia municipale.

Attivo da quasi un anno, il progetto prevede controlli in borghese su autobus, tramvia e nelle aree delle fermate. Ogni giorno sono operative almeno quattro pattuglie del reparto Antidegrado, dalle 8 alle 20, a cui si aggiungono i servizi notturni organizzati anche sulla base delle segnalazioni ricevute e delle necessità del territorio.

Nel periodo considerato sono state controllate quasi 1.300 persone e registrate 51 notizie di reato legate allo spaccio o alla detenzione di sostanze stupefacenti. Le persone fotosegnalate sono state 133, mentre i sequestri sono stati 57 di tipo penale e 24 amministrativi. Trentuno, invece, le sanzioni per bivacco.

Polizia di prossimità, 785 servizi nei quartieri

Accanto ai controlli sui mezzi pubblici, il Comune ha avviato il primo maggio il progetto di polizia di prossimità, che coinvolge ogni settimana circa 80 agenti dei reparti territoriali. Sono stati effettuati 785 servizi nei cinque quartieri di Firenze, alcuni dei quali in orario serale o con il supporto del nucleo cinofilo.

Nel corso delle attività sono state identificate circa 450 persone e accertati 32 reati, soprattutto per spaccio di droga e violazioni delle norme sull'immigrazione. È stata inoltre rilevata una violazione del Daspo disposto dal questore.

Gli agenti hanno elevato oltre 30 verbali per ubriachezza e disposto 22 ordini di allontanamento. Per cinque persone è scattato anche il Daspo urbano per altri reati. Sul fronte del decoro, sono stati portati a termine oltre 150 interventi, prevalentemente per allontanare bivacchi da prati e panchine.

Oltre 100 segnalazioni raccolte

L'attività sul territorio ha permesso di raccogliere più di 100 segnalazioni, riguardanti soprattutto presunti episodi di spaccio, problemi di pulizia e richieste di manutenzione degli spazi verdi e degli arredi urbani, compresi i giochi per bambini.

Le segnalazioni vengono esaminate da una cabina di regia che coinvolge gli uffici comunali dei servizi sociali, dell'ambiente e della mobilità. Il tavolo si riunisce ogni due settimane per verificare lo stato delle richieste e programmare interventi congiunti sulle situazioni rilevate dagli agenti.