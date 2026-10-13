Viola ripetutamente i domiciliari a Cascina: 39enne trasferito in carcere

Cronaca Cascina
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I Carabinieri avevano documentato le inosservanze delle prescrizioni. L'Ufficio di Sorveglianza di Pisa ha disposto la revoca della misura e l'ordine di carcerazione

Revocata la detenzione domiciliare per un cittadino straniero di 39 anni, trasferito nella serata del 10 ottobre alla Casa circondariale di Pisa. Il provvedimento, emesso il giorno precedente dall'Ufficio di Sorveglianza di Pisa, è stato eseguito dai Carabinieri della Stazione di Cascina.

La decisione è arrivata dopo che i militari avevano accertato e documentato ripetute violazioni delle prescrizioni imposte all'uomo durante la detenzione domiciliare. Le verifiche erano state effettuate nell'ambito dei controlli ordinari sul rispetto delle disposizioni dell'autorità giudiziaria.

Sulla base degli accertamenti, i Carabinieri avevano segnalato le violazioni e richiesto un aggravamento della misura. Dopo le formalità di rito in caserma, il 39enne è stato accompagnato nel carcere di Pisa, dove rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria.

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