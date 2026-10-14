Il dottor Biagioni si unisce all'ambulatorio della Misericordia di Gambassi

Sono sei i medici volontari alla Misericordia di Gambassi Terme, che da tempo ha attivo un secondo ambulatorio in continua crescita. Ai cinque professionisti - che su base totalmente volontaria e gratuita mettono il loro tempo a disposizione dei cittadini - si unisce il dottor Paolo Biagioni, medico vascolare, che offrirà visite specialistiche vascolari alla comunità gambassina.

Il secondo ambulatorio potenzia così la nostra offerta con:

- visite specialistiche vascolari con il Dott. Paolo Biagioni

- visite specialistiche gastroenterologiche con il dott. Biagini Massimiliano

- un ulteriore radiologo dott.sa.Ciampalini Fulvia oltre al dott. Fabio Renieri per l'ecografo.

- visite specialistiche psicologiche e per le dipendenze con la dott.sa. Posarelli Donatella

- visite specialistiche cardiologiche con il dott. Leoncini Mario

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