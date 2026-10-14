Camion si ribalta in galleria sull'A1: chiusa la Direttissima in direzione nord

Un camion si è ribaltato intorno alle 12.30 nella galleria Sparvo, lungo la A1 Direttissima, causando la chiusura del tratto in direzione nord tra Badia e il bivio con la A1 Panoramica. Il camion ha disperso il carico sulla carreggiata. Sul posto sono presenti il personale autostradale e i mezzi di soccorso.

Il traffico è bloccato nel tratto interessato, con un chilometro di coda, mentre all’uscita obbligatoria di Badia si registrano cinque chilometri di rallentamenti.

Per chi è viaggia verso Bologna da Roma o Firenze, Autostrade consiglia di utilizzare la A1 Panoramica. In alternativa, è possibile uscire a Barberino, percorrere la SS65 della Futa e rientrare in autostrada a Sasso Marconi.