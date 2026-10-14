A Capannoli nasce 'Il Sentiero delle Emozioni': un percorso tra arte, natura e poesia al Podere Tegolaja

Un cammino sulle colline toscane dove le opere d’arte, le parole e gli elementi naturali diventano occasioni di incontro e riflessione. È “Il Sentiero delle Emozioni”, il percorso permanente realizzato al Podere Tegolaja, nel territorio di Capannoli, che sarà inaugurato venerdì 16 ottobre 2026 alle ore 15.30.

Promosso da Podere Tegolaja e dall’Associazione Culturale Il Grappolo d’Oro, il progetto nasce dal desiderio di condividere un luogo nel quale rallentare, osservare e ritrovare uno spazio di ascolto. Il sentiero si articola in quattro tappe: il Giardino Visivo, il Giardino delle Parole, il Giardino dell’Abitare e il Telefono del Vento.

"Abbiamo immaginato il Sentiero delle Emozioni come un luogo in cui l’arte aiuti a fermarsi, ascoltare e guardare il paesaggio con occhi diversi - spiega Valentina Arcenni, ideatrice e coordinatrice del progetto -. Ogni tappa lascia spazio alla sensibilità di chi la attraversa: un ricordo, una domanda, un’emozione. Il desiderio è che ciascuno possa trovare qualcosa di sé lungo questo cammino".

Il Giardino Visivo: l’arte incontra il paesaggio

Il Giardino Visivo è uno spazio espositivo all’aperto che accoglie le opere di cinque artiste: Nicoletta Testi, Nataly Arancio, Shilha Cintelli, Lizzy Sainsbury e Maria Grazia Brusegan. Le

installazioni, concepite in relazione al luogo, affrontano temi come la memoria, la fragilità, la trasformazione e il rapporto con la natura.

Con Ciò che conta resta e torna a parlare, Nicoletta Testi utilizza direzioni e frasi per riflettere sulla presenza di chi non c’è più e su ciò che resta nella memoria. Nascosta in piena vista di Shilha

Cintelli intreccia terracotta, acciaio e una perla, invitando a guardare oltre le apparenze. Sleeping Stones di Lizzy Sainsbury propone un’esperienza di osservazione e raccoglimento in dialogo con i

cicli naturali. Maria Grazia Brusegan, con Un nido per sognare un mondo migliore, dà vita a un’installazione cinetica attraverso cerchi di ferro provenienti da botti di famiglia, ceramica e aria.

Durante l’inaugurazione ci sarà un intervento di Alessandra Scappini fondatrice di Sincresis, associazione culturale per le arti contemporanee, e le artiste accompagneranno i visitatori presso le

installazioni per una breve presentazione delle loro opere

Il Giardino delle Parole: uno spazio per leggere e condividere

Tra pancali e verde, il Giardino delle Parole ospita una piccola libreria a cielo aperto realizzata da Simone Birindelli. Libri di poesia, letture per bambini e testi pensati anche per bambini con bisogni speciali saranno a disposizione dei visitatori, che potranno leggerli e restituirli oppure lasciarne altri, contribuendo a far crescere questo spazio di condivisione.

All’inaugurazione sarà presente Lucia Berrettari, esperta e facilitatrice in Costellazioni Familiari, con un momento dedicato all’ascolto, alle relazioni e al significato del giardino.

"Abbiamo immaginato il Sentiero delle Emozioni come un luogo in cui l’arte aiuti a fermarsi, ascoltare e guardare il paesaggio con occhi diversi - spiega Valentina Arcenni, ideatrice e coordinatrice del progetto -. Ogni tappa lascia spazio alla sensibilità di chi la attraversa: un ricordo, una domanda, un’emozione. Il desiderio è che ciascuno possa trovare qualcosa di sé lungo questo cammino".

Il Giardino dell’Abitare: un invito a fermarsi

Un triangolo composto da legno, rosmarino e sassi bianchi richiama simbolicamente corpo, mente e spirito. I visitatori potranno aggiungere i propri sassi, contribuendo nel tempo alla trasformazione dell’opera e alla costruzione di una memoria condivisa.

Lo spazio accoglie anche Soglia, opera di Caspal del 2026, composta da due colonne in alluminio verniciato: un passaggio fisico che invita a esplorare il proprio paesaggio interiore.

Il percorso si arricchisce inoltre della poesia Eterno sole sulla tua mente infinita di Lorenzo Meozzi, dedicata al dolore, alla consapevolezza e alla rinascita.

Durante l’inaugurazione Paolo Salvadori interpreterà quattro poesie insieme ai ballerini della ASD Sensazione di Movimento Danza & Fitness di Capannoli, diretta da Giulia Gentile, unendo parola, movimento e paesaggio.

Il Telefono del Vento: dare voce alle parole non dette

Sulla sommità della collina, il Telefono del Vento conclude il cammino. È un luogo di raccoglimento nel quale affidare simbolicamente al vento parole non dette, ricordi, pensieri e speranze: uno spazio per sostare e dare voce alle proprie emozioni.

Un progetto sostenuto dal territorio

Il Sentiero delle Emozioni è stato realizzato anche grazie al contributo di realtà aziendali, commerciali e associative del territorio, che hanno scelto di sostenere l’iniziativa e di condividere il

valore di un nuovo spazio dedicato alla cultura, alla natura e all’incontro.

Gli organizzatori rivolgono un sentito ringraziamento a Conad Il Girasole, Meccanocar, Fontanelli Pneumatici, Pantani e Conti, Alioth Group e all’Associazione Vivi Capannoli Santo Pietro per il sostegno alla realizzazione del progetto.

L’inaugurazione sarà un’occasione per conoscere il percorso, incontrare i protagonisti e scoprire un modo diverso di vivere le colline del Podere Tegolaja.

Fonte: Ufficio Stampa

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