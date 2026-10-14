Castelfiorentino, Alessio Cioni porta il pianoforte romantico al Ridotto del Teatro del Popolo

Le emozioni del grande repertorio pianistico romantico arrivano a Castelfiorentino con il recital Il pianoforte romantico, interpretato dal pianista Alessio Cioni e in programma venerdì 27 novembre 2026, alle ore 21, al Ridotto del Teatro del Popolo. L’iniziativa è promossa dall’Orchestra Ferruccio Benvenuto Busoni, realtà impegnata nella diffusione della cultura musicale e nella valorizzazione del repertorio classico.

Il concerto propone un percorso attraverso tre grandi protagonisti della storia della musica: Ludwig van Beethoven, Franz Schubert e Franz Liszt. Tre personalità differenti, accomunate dalla capacità di affidare al pianoforte un universo di emozioni, dalla tensione drammatica alla cantabilità più intima, fino alla forza espressiva e al virtuosismo.

Il programma si apre con la Sonata n. 8 in do minore op. 13, celebre Patetica di Beethoven, una delle composizioni più rappresentative della stagione classica proiettata verso il Romanticismo. Seguiranno gli Improvvisi di Schubert, pagine nelle quali la melodia si fa racconto e la scrittura pianistica rivela una sensibilità profondamente umana. La seconda parte del percorso sarà dedicata a Liszt, con le Rapsodie ungheresi n. 1 e n. 3 e la Sonata, espressioni di una concezione del pianoforte capace di unire ricerca musicale, intensità e straordinaria ricchezza sonora.

Il recital intende offrire al pubblico non soltanto l’ascolto di opere celebri, ma anche l’occasione di riscoprire la varietà del linguaggio pianistico e il legame tra la musica e le esperienze umane che essa riesce a evocare. Un appuntamento che arricchisce la proposta culturale del territorio e invita a vivere la sala da concerto come luogo di condivisione e partecipazione.

Fonte: Orchestra Ferruccio Benvenuto Busoni