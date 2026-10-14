Cerreto Guidi, successo per la "passeggiata letteraria" da San Zio a Bassa

Le passeggiate letterarie rientrano in un progetto più vasto che si chiama Montalbano Letterario che è teso a promuovere delle personalità che a volte sono anche sconosciute ma che hanno arricchito il territorio.

A Cerreto Guidi il nobile progetto è promosso da una rete di associazioni culturali con il patrocinio dell’Amministrazione comunale.

L’appuntamento organizzato nei giorni scorsi ha confermato la validità del progetto e l’apprezzamento che riscuote. La partecipazione è andata oltre le più rosee aspettative con un gruppo numeroso che si è ritrovato a San Zio scendendo verso la Fattoria Colle Alberti dove una guida ha descritto le caratteristiche di questo luogo.

“I camminatori letterari” si sono poi spostati nel Centro culturale “Don Lido Marini” di Bassa dove si è tenuta la rappresentazione scritta e diretta da Daniela Mancini dal titolo “I gelsi di Colle Alberti”.

La commedia è stata messa in scena dagli attori dell’Associazione culturale “La Maschera” con la partecipazione dei giovani del gruppo di lettura “Sulle ali di un libro”.

Il programma si è concluso con i canti della tradizione toscana diretti da Ginevra Toscano.

Le circa 50 persone iscritte alla camminata testimoniano la bontà del progetto autorizzando gli organizzatori a proseguire un percorso che punta a rafforzare la conoscenza e la valorizzazione del territorio.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa