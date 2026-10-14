Successo per il convegno ACCEVE alla Banca Cambiano

Un’aula gremita ha fatto da cornice, nella giornata di giovedì 8 ottobre 2026, al convegno organizzato dall’ACCEVE (Associazione dei Commercialisti dell'Empolese Valdelsa). L'evento, ospitato presso la prestigiosa Sala Conferenze della Banca di Cambiano ad Empoli, ha visto la partecipazione straordinaria di numerosissimi professionisti, confermando una volta di più il ruolo centrale dell'Associazione come punto di riferimento imprescindibile non solo per il territorio dell'Empolese Valdelsa, ma per l'intera area fiorentina e le province limitrofe.

A dare il via al pomeriggio di aggiornamento è stato il Presidente dell’ACCEVE, il Dott. Massimo Cambi. Nella sua introduzione, il Presidente ha ribadito la missione dell'associazione: offrire occasioni di confronto di altissimo livello in un panorama normativo e fiscale in continua trasformazione, introducendo poi i due illustri relatori della giornata.

Fisco digitale, Self-Billing e pubblicazioni: la prova d'autore della Dott.ssa Fabiana Nesi

Il primo intervento ha visto salire in cattedra la Dott.ssa Fabiana Nesi, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze, protagonista di un'esposizione semplicemente impeccabile. La relatrice si è addentrata in una materia fortemente specialistica e di nicchia, ma di estrema ed urgente attualità: l'IVA e la fatturazione in regime di "Self Billing" (ovvero nei casi in cui è il cliente ad emettere il documento fiscale per conto del fornitore), calata pienamente nelle dinamiche del mondo digitale e delle piattaforme social.

Con una lucidità espositiva fuori dal comune e un rigore analitico esemplare, la Dott.ssa Nesi è riuscita a smontare e chiarire ogni piega di una disciplina complessa, rendendola immediatamente

spendibile nella pratica professionale quotidiana. L'incontro è stato inoltre l'occasione per la presentazione ufficiale dei tre quaderni operativi scritti proprio dalla Dott.ssa Nesi: preziosi strumenti pratici per i professionisti del settore, attualmente acquistabili su Amazon sia in formato cartaceo che in versione Kindle. Un'esposizione brillante che ha letteralmente conquistato l'uditorio per chiarezza, eleganza e profonda padronanza della materia.

Fringe benefit e Concordato Biennale: la lezione trascinante del Dott. Rag. Mirco Comparini

A raccogliere il testimone è stato poi il Dott. Rag. Mirco Comparini, iscritto all' Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Livorno, figura ben nota e stimata nel panorama

professionale nazionale nonché autore di numerose pubblicazioni di settore. La sua presenza si è confermata ancora una volta una garanzia assoluta di successo e coinvolgimento.

Il Dott. Comparini ha affrontato i temi caldissimi delle modifiche alla disciplina dei fringe benefit e delle auto aziendali, per poi passare ad un'articolata disamina del Concordato Preventivo Biennale, commentando la guida ufficiale realizzata dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti in concerto con l'Agenzia delle Entrate. Con la verve, l'energia e il carisma che da sempre lo contraddistinguono, il Dott. Comparini ha saputo catalizzare l'attenzione dell'intera sala dal primo all'ultimo minuto, trasformando un argomento tecnico e denso di cavilli normativi in una trattazione fluida, avvincente e ricca di spunti pratici.

L'incontro si è concluso con un partecipato momento di dibattito, con numerose domande rivolte ai relatori che hanno arricchito ulteriormente la discussione. Come per ogni appuntamento firmato ACCEVE, l'evento non è stato soltanto un momento di formazione tecnica di livello eccelso, ma anche una preziosa opportunità di condivisione, confronto e networking tra colleghi. La risposta straordinaria di pubblico — che ha riempito la Sala Conferenze della Banca di Cambiano fino all'ultimo posto disponibile — testimonia la grande autorevolezza di un'associazione diventata punto di riferimento insostituibile per l'intera comunità professionale della zona.

Fonte: Associazione Commercialisti Circondario Empolese Val d'Elsa

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