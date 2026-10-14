Divertimento e paura: ecco la seconda edizione di 'Hallowinci'

La seconda edizione di Hallowinci è alle porte e il Capoluogo si prepara a calarsi in ambientazioni tetre, con spettacoli che sabato 31 ottobre coinvolgeranno tutti già fin dal pomeriggio.
Dalle 15 in Piazza della Libertà il mercatino a tema e varie attrazioni dedicate ai più piccoli: la danza delle Piccole Tarantole, una baby dance tutta in costume, e la Zuppa delle streghe, con la caccia al tesoro organizzata dal Centro Commerciale Naturale Vincincentro.
Alle 16 D’Artagnan, il mago delle bolle, propone le sue pozioni nel Calderone delle anime scintillanti.
Sull’imbrunire, alle 17, luci soffuse e via allo spettacolo delle Figlie dell’inferno, curato dalle ragazze della Otti Dance and Fitness, che attraverso le loro evoluzioni aeree accompagneranno il pubblico in un’atmosfera elegante e passionale.
Dalle 18 la tipologia degli eventi è destinata a un pubblico più adulto: prima in Piazza Masi il Tunnel della paura “Protocollo 03:17”, al quale si potrà accedere fino alla fine della serata; intanto, alle 21, in Piazza della Libertà la musica live con il concerto dei My Tin Apple e alle 22.30 il dj set a cura di Pippo dj.
Anche quest’anno è possibile partecipare all’escape room ambientata nel Museo Leonardiano, mentre fra le novità del 2026 c’è la premiazione del contest Hallowinci. Basterà presentarsi con un costume a tema al gazebo del Centro Commerciale Naturale Vincincentro in Via Giovanni XXIII e avere gratuitamente il biglietto per partecipare all’estrazione del premio.
Hallowinci è realizzato dal Centro Commerciale Naturale Vincincentro in collaborazione con il circolo Fantasy, la Vab Vinci, la Consulta giovanile di Vinci, la Misericordia di Vinci. L’evento gode del patrocinio del Comune di Vinci.
Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa
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