La graphic novel 'Le Maldicenze' di Flavia Biondi in biblioteca a Cerreto Guidi

E’ inserita nel più ampio progetto Re.A.Dy., realizzato in collaborazione e con la compartecipazione economica della Regione Toscana, la presentazione della graphic novel "Le Maldicenze" di Flavia Biondi, in programma venerdì 16 ottobre, alle ore 21.00, nella biblioteca comunale "Emma Perodi" di Cerreto Guidi (ingresso gratuito).

AUTRICE- Flavia Biondi è un’autrice di fumetti nata a Castelfiorentino nel 1988. Dopo la laurea presso L’Accademia di Belle Arti di Bologna, è stata fra i fondatori dell’etichetta di fumetto indipendente Manticora Autoproduzioni con cui collabora alla realizzazione di numerose antologie. Esordisce con la Casa editrice Renbooks con cui pubblica ‘Barba di Perle’ (2012), ‘L’orgoglio di Leone’ (2014) e ‘L’importante è finire’ (2015), tre graphic novel a tematica LGBT+. Con BAO Publishing, pubblica i graphic novel ‘La Generazione’ (2015), ‘La Giusta Mezura’ (2017) e ‘Le Maldicenze’ (2021). Collabora come disegnatrice alla realizzazione di serie per Berger Books, Ruby Falls (2019), Shifting Earth (2022) e per Sergio Bonelli Editore, ‘Simulacri’ (2023).

IL LIBRO - Flavia Biondi quasi dieci anni fa ha realizzato le due storie che BAO Publishing ripropone, con copertina e introduzione inedite, in questo corposo volume. Sia ‘Barba di perle’ che ‘L’orgoglio di Leone’ sono storie di accettazione di sé, di sfida ai benpensanti, di comprensione della propria identità. Due storie importanti, magnificamente raccontate da una delle migliori fumettiste italiane, e che finalmente sono disponibili in un’edizione definitiva, per far parte degnamente della library dei lavori dell’autrice.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio Stampa

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