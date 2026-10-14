Fotografa gioco delle tre carte, consigliere comunale di Firenze: "Preso a calci e minacciato"

Un consigliere comunale di Firenze, Luca Santarelli del Gruppo Misto-Noi Moderati, denuncia di essere stato aggredito e minacciato nella mattinata del 14 ottobre mentre fotografava alcune persone impegnate nel cosiddetto gioco delle tre carte in piazza Duomo, sul lato di via Ricasoli.

«Preso a calci e minacciato da persone che stavano facendo il gioco delle tre carte in piazza Duomo, lato via Ricasoli, a Firenze. È quanto mi è successo questa mattina. La mia 'colpa': aver scattato delle fotografie per testimoniare questa odiosa truffa che prende di mira turisti e persone per bene», ha dichiarato Santarelli.

Il consigliere ha annunciato l'intenzione di rivolgersi alle forze dell'ordine: «Provvederò a sporgere denuncia ai carabinieri».

Santarelli ha inoltre collegato l'episodio alla situazione del centro storico fiorentino, criticando la gestione del degrado urbano da parte dell'amministrazione cittadina.

«Ma non posso, anche, non denunciare politicamente che la situazione del degrado in centro storico è da tempo fuori controllo. Oggi ne sono stato diretto testimone. Firenze non merita chi la amministra in questo modo», ha concluso.

Al momento, la ricostruzione dell'accaduto è quella riferita dal consigliere comunale, che ha annunciato la presentazione di una denuncia ai carabinieri.

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