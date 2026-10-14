L'affitto costa il triplo: Franca, 94 anni, viene sfrattata dalla sua casa a Firenze

A Firenze una donna di 94 anni, Franca, rischia lo sfratto a febbraio perché i nuovi proprietari del palazzo hanno deciso di triplicare l'affitto, passando da 450 a 1.200 euro al mese.

La vicenda ricalca un drammatico caso avvenuto in Spagna, quello di Maricarmen: vedova, invalida e quasi cieca, Franca vive in quella casa da oltre sessant'anni, ma la cifra richiesta è insostenibile per la sua pensione minima.

La figlia, che non ha ancora il coraggio di dirle la verità per paura delle conseguenze sulla sua salute, si è rivolta al sindacato Sunia per cercare una mediazione. A riportare la notizia è Il Corriere Fiorentino.

Palagi: "Consiglio straordinario sull'abitare"

Sul caso, e più in generale sull'emergenza abitativa a Firenze e provincia, interviene Dmitrij Palagi, capogruppo di Sinistra progetto Comune: "Chiederemo a tutti i gruppi consiliari le firme per convocare un Consiglio straordinario sull'abitare, come prevede l'articolo 39 del Testo unico degli enti locali".

La storia di Franca, afferma, non è isolata. In provincia di Firenze "nel 2025 sono stati eseguiti con la forza pubblica 312 sfratti, più di uno per ogni giorno lavorativo, e le richieste di esecuzione sono state 2.004, il 35% di tutta la Toscana".

Madau (SI-Avs): "Subito stop agli sfratti"

"La storia della signora Franca, 94 anni, che rischia di lasciare la casa in cui vive dagli anni Sessanta dopo che l’affitto è passato da 450 a 1.200 euro al mese, racconta meglio di qualsiasi statistica la gravità dell’emergenza abitativa.

Siamo di fronte ad aumenti devastanti, che colpiscono pensionati, lavoratori e famiglie, spesso impossibilitati a sostenere canoni ormai fuori controllo. E mentre gli affitti crescono, il Governo ha azzerato il Fondo nazionale per il contributo affitti e ha destinato risorse del tutto insufficienti al Fondo per la morosità incolpevole, scaricando sui Comuni il peso dell’emergenza.

La politica non può assistere passivamente a tutto questo. Se Meloni è immobile, almeno a livello locale dobbiamo avere coraggio: come Sinistra Italiana - AVS ribadiamo la necessità di uno stop temporaneo agli sfratti.

Serve una risposta coraggiosa e condivisa a livello metropolitano, che protegga chi rischia di perdere la propria abitazione e affronti finalmente il problema degli affitti insostenibili. La casa deve essere un diritto, non un lusso. "

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