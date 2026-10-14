Fumetti, cibo, videogiochi: a Empoli torna Uff-Urban Food Festival

Empoli si prepara a trasformarsi nel Paese dei balocchi. Da giovedì 15 a domenica 18 ottobre torna Uff, Urban Food Festival, quattro giornate pensate per coinvolgere grandi e piccoli in un'esperienza che unisce gastronomia, passioni, divertimento e shopping. Dopo il grande successo dell'edizione dello scorso maggio, la manifestazione torna al Centro Commerciale Empoli, in via Raffaello Sanzio 199, con un programma coinvolgente, sempre formato famiglia.

Dalle 9 alle 22, il pubblico potrà immergersi in un'atmosfera vivace e colorata, con proposte capaci di parlare a generazioni diverse: dagli amanti del buon cibo agli appassionati di fumetti e videogiochi, dai collezionisti di dischi a chi va a caccia di oggetti vintage, fino ai bambini e alle famiglie in cerca di una giornata fuori dall'ordinario.

Street food e sapori da scoprire

Il cibo sarà uno dei protagonisti dell'Urban Food Festival. Lo street food accompagnerà le quattro giornate, offrendo ai visitatori l'occasione di concedersi una pausa golosa tra una curiosità da scoprire e un'attività da provare. Un modo informale e conviviale per vivere il festival, incontrarsi e trascorrere del tempo insieme.

Fumetti, videogiochi e Pokémon

Spazio anche al mondo della cultura pop, con fumetti e videogiochi al centro di un programma pensato per appassionati e curiosi. Dai personaggi che hanno segnato l'immaginario di intere generazioni alle passioni più amate dai giovani, il festival promette di offrire occasioni per ritrovare vecchi interessi e scoprirne di nuovi.

Immancabili anche stavolta i Pokémon, protagonisti di un universo che continua a conquistare bambini, ragazzi e adulti.

Dischi, vintage market e intrattenimento

Per chi ama cercare pezzi particolari e oggetti con una storia, ci sarà spazio anche per i dischi e il vintage market. Un'occasione per curiosare tra musica, collezionismo e articoli originali, in un percorso che affianca il piacere della scoperta al divertimento.

A completare l'iniziativa sarà l'intrattenimento, con un'atmosfera pensata per rendere il festival un appuntamento accessibile a pubblici diversi e trasformare una visita al centro commerciale in un'esperienza da vivere insieme.