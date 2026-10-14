Il sindaco Giannoni porta l'Amaretto di Santa Croce a Bruxelles per la festa delle Regioni e dei Comuni

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Il dolcetto è stato apprezzato da parte di tutta la delegazione. il sindaco Giannoni: "E’ stata una bella occasione per far conoscere il nostro prodotto"

L’Amaretto santacrocese sbarca a Bruxelles e a portarcelo è il sindaco Roberto Giannoni. Nel corso della settimana europea delle regioni e dei comuni, negli uffici della Regione Toscana nella capitale europea, grazie a Anci Toscana, il sindaco di Santa Croce sull’Arno ha presentato la Festa dell’Amaretto ai rappresentanti della delegazione Anci a Bruxelles.
Quest'anno la festa per altro coinvolgerà anche i bambini.

Il dolcetto santacrocese ha suscitato grande interesse tra tutti i partecipanti che hanno avuto l'opportunità di assaggiarlo grazie alla collaborazione di tutti gli Amarettai che hanno messo a disposizione le loro produzioni di amaretti, ciascuna con una peculiarità che alla fine contribuisce a rendere unico il dolcetto santacrocese.

"E’ stata una bella occasione per far conoscere il nostro prodotto - ha detto Giannoni - abbiamo organizzato tutto in breve tempo, grazie ai funzionari della Regione e ai collaboratori di Anci Toscana che ringrazio per il loro impegno nella divulgazione del nostro prodotto tipici. Proseguiremo questo percorso di valorizzazione delle nostre eccellenze.
Naturalmente – conclude Giannoni - non mi sono dimenticato della prima eccellenza santacrocese, la nostra pelle, incontrandomi per un lungo colloquio di collaborazione con Edoardo De Paola, Segretario Generale di Cotance ( Unic europea, per capire) presso i nuovi uffici vicino alla commissione europea".

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno - Ufficio stampa

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