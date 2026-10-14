Montespertoli, incidente sul lavoro in un'azienda agricola: 57enne in codice rosso

Incidente sul lavoro ieri sera, intorno alle 20.17, in un’azienda agricola di via Stagno, a Montespertoli, dove un uomo di 57 anni è stato investito da un mezzo agricolo. L'uomo ha riportato un politrauma agli arti inferiori ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Giuseppe di Empoli. Si trova in prognosi riservata, ma, secondo quanto riferito, non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti due mezzi del 118 e il medico della Medicina del lavoro. Presenti anche i Carabinieri.