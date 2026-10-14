Incidente in Fi-Pi-Li tra San Miniato ed Empoli ovest: code risolte

Cronaca San Miniato
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Restano rallentamenti a tratti in direzione Firenze

Incidente questa mattina in Fi-Pi-Li, tra le uscite di San Miniato ed Empoli ovest in direzione Firenze. Lo scontro si è verificato poco prima delle 8.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi inviati dal 118 con due ambulanze e la polizia stradale. Le persone, che si trovavano a bordo dei due mezzi coinvolti, non avrebbero riportato gravi conseguenze.

In seguito all'evento si è formata una lunga coda, arrivata prima dell'uscita di Santa Croce sull'Arno verso Firenze. Il portale regionale Muoversi in Toscana ha informato che durante le operazioni di soccorso la corsia di sorpasso, al km 31+700, è stata chiusa. Con il traffico su una sola corsia di marcia, i km di coda registrati sono saliti a 7 tra Santa Croce, uscita consigliata, ed Empoli ovest.

Intorno alle 9.30 l'evento risulta in risoluzione: sul posto restano code a tratti.

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