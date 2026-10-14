Incidente tra ciclomotore e auto a Ponte a Egola, 34enne in ospedale con l'elisoccorso

Grave incidente questo pomeriggio a Ponte a Egola nel territorio comunale di San Miniato. Un ciclomotore, per cause ancora da chiarire, si è scontrato con un'auto in via 1 maggio, intorno alle ore 14. Ad avere la peggio il conducente del mezzo a due ruote, un 34enne, che è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale fiorentino di Careggi in codice rosso. L'uomo avrebbe riportato gravi politraumi. Sul posto oltre al 118 anche i carabinieri.

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