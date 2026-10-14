Istituto Fermi di Empoli, conclusi i lavori antisismici nei blocchi A e B. Prosegue l'intervento sul blocco C

In questo avvio di anno scolastico 2026/2027 sono già conclusi i lavori ai blocchi A e B, mentre sono in corso quelli al blocco C

L'edilizia scolastica è uno dei maggiori capitoli d'intervento della Città Metropolitana di Firenze. Oggi vi mostriamo i lavori di adeguamento antisismico dell'Istituto Fermi di Empoli, ampio complesso scolastico, fortemente attrattivo per la popolazione giovanile dell'area metropolitana.

In questo avvio di anno scolastico 2026/2027 sono già conclusi i lavori ai blocchi A e B, mentre sono in corso quelli al blocco C, oggetto di un sopralluogo istituzionale insieme al resto delle opere concluse e in corso al polo scolastico empolese.

Per quanto riguarda dunque l'adeguamento antisismico al Fermi, i finanziamenti arrivano da due linee diverse e prevodono altrettanti limiti temporali: scadenza prevista a fine 2026 per il blocco C. Un anno di tempo in più per i lavori al blocco D, che saranno quindi ultimati entro dicembre 2027.

Lavori impattanti e complessi, ma decisamente necessari per il benessere della comunità scolastica a lungo termine.

Per quanto riguarda l'avanzamento dei lavori al polo scolastico empolese, procedono i lavori per il Nuovo Ferraris, un nuovo edificio scolastico dove troveranno casa 30 ambienti didattici e 1 palestra all'avanguardia. A pochi passi dal Nuovo Ferraris nascerà il nuovo Istituto Artistico Virgilio, investimento da 33 milioni di euro. L'opera si articolerà in 27 aule, 30 laboratori, una palestra e una biblioteca.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa