A Villa Caruso c'è 'Caruso for Wedding - Atmosfera e Magia'

Mancano quattro giorni a “Caruso for Wedding — Atmosfera e Magia”, la manifestazione dedicata alle coppie che stanno organizzando il proprio matrimonio. Domenica 18 ottobre, dalle 10:00 alle 18:00, Villa Caruso ospiterà in un’unica giornata i professionisti del settore wedding, che le future spose e i futuri sposi potranno incontrare di persona per confrontarsi su ogni aspetto del grande giorno.

Uno dei momenti più attesi sarà la sfilata di abiti da sposa e da cerimonia. Le creazioni presentate dagli atelier presenti sfileranno negli spazi della villa, offrendo a chi deve ancora scegliere il proprio abito l’occasione di vederli indossati e in movimento, nella stessa cornice in cui potrebbe svolgersi il proprio matrimonio.

Il conto alla rovescia, partito a metà settembre, si è svolto sui canali social di Villa Caruso, dove settimana dopo settimana sono stati presentati gli espositori. Domenica i visitatori troveranno proposte che spaziano dagli abiti da sposa e da cerimonia a fiori e allestimenti, dagli inviti e partecipazioni alle gioiellerie. Saranno presenti operatori di catering e pasticceria, fotografi e videomaker, musicisti, professionisti di make-up, acconciature e consulenza d’immagine, oltre a profumerie, bomboniere e confetti e servizi di noleggio auto. Per chi pensa già al dopo, ci saranno anche agenzie di viaggio per organizzare la luna di miele. All’ora di pranzo gli operatori di catering presenti daranno vita a un cooking show: i visitatori potranno vederli preparare i piatti dal vivo e poi fermarsi ad assaggiarli.

“Domenica le coppie potranno vivere Villa Caruso come la vivranno il giorno delle nozze. Potranno girare per le sale, immaginare l’allestimento, vedere sfilare gli abiti e parlare con calma con chi li aiuterà a realizzare il loro matrimonio. Abbiamo lavorato per settimane perché fosse una giornata piacevole, un evento e non una semplice fiera: un’occasione per prendersi il tempo di sognare e di scegliere”, dichiara Costanza Caradonna, presidente dell’Associazione Villa Caruso.

Durante la giornata sarà possibile anche prenotare Villa Caruso come location del proprio matrimonio e visitare il museo.

Domenica 18 ottobre 2026, dalle 10:00 alle 18:00, Villa Caruso, via Bellosguardo 54, Lastra a Signa. Ingresso gratuito. Informazioni: 055 872 1783 - info@villacaruso.it - social @villacaruso

Fonte: Ufficio Stampa

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