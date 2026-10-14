'Medici Cattolici in Piazza', visite gratuite a San Miniato Basso

Domenica 18 ottobre 2026 torna l’appuntamento con “Medici Cattolici in Piazza”, l’iniziativa promossa dall’Associazione AMCI della Diocesi di San Miniato. Presso il Poliambulatorio della Misericordia di San Miniato Basso, gentilmente messo a disposizione, i medici volontari offriranno gratuitamente le proprie competenze a tutti coloro che ne avranno bisogno.

Le prenotazioni delle visite si apriranno alle 8.30, mentre le prestazioni inizieranno alle 8.45 e si concluderanno alle 12.30. Si procederà rigorosamente in ordine di arrivo.

Ampia l’offerta di specialità. Si potranno effettuare ecografie (Dott. Pagliazzo), visite ortopediche (Dott. Pelagotti), senologiche (Dott.ssa Littori), reumatologiche (Dott. Bandini), pneumologiche con spirometria (Dott. Susini) e cardiologiche con elettrocardiogramma (Dott. Taiti). Previsti anche la misurazione dell’udito (Dott. Satler), la terapia del dolore e della fibromialgia (Dott. Giannoni), consigli per una corretta nutrizione (Dott.ssa Gassi) e test psicologici per la prevenzione dell’Alzheimer (Dott. Murgida). La dottoressa Sibilia eseguirà il controllo della glicemia e l’esame delle urine: in questo caso è necessario presentarsi a digiuno.

Accanto all’attività sanitaria, la giornata avrà anche un forte valore solidale. Durante la mattina sarà infatti organizzata la raccolta di farmaci, anche aperti ma non scaduti, che saranno inviati alle popolazioni bisognose attraverso l’Opera Missionaria farmaci. Sarà possibile consegnare anche occhiali usati.

L’evento è realizzato con il patrocinio della Misericordia di San Miniato Basso.

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