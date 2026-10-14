Monteverdi Marittimo, oltre 200mila euro dal fondo geotermico per il ripristino della SP329

Il manto stradale della SP329 nel Comune di Monteverdi Marittimo (Pi), al km 21+400, verrà ripristinato grazie a 203.237 euro destinati all’intervento grazie ad un decreto del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, firmato nei giorni scorsi.

Il decreto approva un atto integrativo che modifica l’accordo di programma del 2018 riguardo alla SP329 a seguito del parere espresso dal Collegio di vigilanza sull’infrastruttura, che evidenzia la necessità di intervenire per il ripristino del corpo stradale danneggiato da movimenti franosi.

Secondo l’Atto integrativo la Provincia di Pisa svolgerà le funzioni di soggetto attuatore dell’intervento, mentre la copertura finanziaria dell’intervento integrativo verrà assicurata con le risorse del fondo geotermico già trasferite dalla Regione Toscana a Co.Svi.g.

Al momento è in corso la progettazione esecutiva da parte del soggetto attuatore.

“Il ripristino del manto stradale sulla SP329 nel comune di Monteverdi - spiega il presidente Giani - è necessario e mette in sicurezza un’infrastruttura importante per il territorio, ma è anche la dimostrazione di come le risorse generate dalla geotermia ritornino direttamente a beneficio dei cittadini e delle comunità locali. Questo intervento è finanziato interamente grazie alle risorse del fondo geotermico, che sottolinea, ancora una volta, il valore inestimabile della geotermia per la Toscana. Parliamo di una fonte energetica pulita, rinnovabile e identitaria, che fa della nostra regione un punto di riferimento nazionale”.

“Il percorso di sviluppo intrapreso in questi anni - aggiunge - e consolidato attraverso l’intesa con Enel Green Power per il rinnovo delle concessioni ci permette di guardare al futuro con stabilità. Grazie al piano di investimenti tecnologici e minerari da circa 3 miliardi di euro in vent'anni non solo puntiamo a coprire il 40% del fabbisogno energetico regionale da fonte geotermica, ma garantiamo positive ricadute economiche e compensazioni per i territori”.

Fonte: Regione Toscana